Permanent Waves am Sonntag, 20. März 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem März 1982 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Ein musikalischer Gruß aus Hamburg-Jenfeld: Mit Fred vom Jupiter landete vor 40 Jahren auch die Neue Deutsche Welle in den britischen Indie-Hitlisten. Dazu gab es jede Menge Post-Punk-Perlen von Cook Da Books, The Marine Girls, Maximum Joy , The Higsons und The Wild Swans - sowie das erste Album von Pigbag, das ab dem 13. März 1982 für 10 Wochen an dere Spitze der meistverkauften Alben stand.