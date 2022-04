Permanent Waves am Sonntag, 17. April 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem April 1982 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Tanzbar war er, der Post-Punk vor 40 Jahren: Neben der auch in den Pop-Charts sehr erolgreichen Band Pigbag sorgten auch Gruppen wie Animal Magic oder Weekend für unerwartete Dauerbrenner in den britischen Clubs. Die beste Pop-LP des Monats kam von The dB's aus den USA - und am 17. April 1982 kam es zu einer Begegnung der ganz besonderen Art: Mit einer von Chris Norman (!) geschriebenen und produzierten Single konnte die englische Fussball-Nationalmannschaft kurz vor der WM in Spanien zumindest ihren ersten Hit in der Geschichte der Indie-Charts begiessen.