Permanent Waves am Sonntag, 24. Juli 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Juli 1982 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. Heute vor 40 Jahren hatten Vince Clarke und Alison Moyet ihren 2. Nummer-1-Hit: "Don't Go" war die 2. 12" Maxi von Yazoo, die später ebenfalls die Spitze der US-Club-Charts erreichen sollte. Tanzbares kam auch von Pigbag und A Certain Ratio, während die Newton Neurotics mit "Kick Out The Tories" einen immergrünen Polit-Punk-Klassiker in die Läden brachten. Das erfolgreichste Album des Monats kam derweil von Nick Cave und The Birthday Party.