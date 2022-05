Permanent Waves am Sonntag, 29. Mai 2022, 20 Uhr

Facts und Platten aus dem Mai 1982 - wie immer mit den interessantesten Platten aus den UK Independent Charts. The Art Of The 12": In den Single-Charts lieferten sich Depeche Mode und Yazoo einen spannenden Kampf um die Spitzenposition, den Vince Clark und Alison Moyet mit ihrer Debut-Single "Only You" knapp gewinnen konnten und mit der B-Seite der Maxi-Single kurze Zeit später sogar die US-Club-Charts anführten. Bei den Alben lag das Debut der Anti-Nowhere-League ganz vorne, und John Peel begrüsste am 21. Mai 1982 mit Southern Death Cult die Vorgängergruppe einer der erfolgreichsten Gothic-Bands der Dekade.