BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Juni 1977 - natürlich mit den Sex Pistols, deren 2. Single "God Save The Queen" in der Silver Jubilee - Woche als meistverkaufte Platte dank einer bizarren Verschwörung vom ersten Platz der britischen Single-Charts ferngehalten wurde. Das Album der Woche kommt von Bob Marley & The Wailers, dessen LP "Exodus" zu einer der populärsten Reggae-Platten aller Zeiten werden sollte. Zu Gast bei John Peel sind in dieser Woche The Vibrators.