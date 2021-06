Permanent Waves aus den Archiven am 27.06.2021, 20 Uhr

Ein sommerlicher Besuch im Silver-Jubilee- Juni 1977 - natürlich mit den Sex Pistols, deren 2. Single "God Save The Queen" in der elisabethanischen Fest-Woche als meistverkaufte Platte aufgrund einer bizarren Verschwörung vom ersten Platz der britischen Single-Charts ferngehalten wurde. Wesentlich entspannter ging es dagegen bei Bob Marley & The Wailers zu, deren neue LP "Exodus" als eine der poulärsten Reggae-Alben aller Zeiten in die Geschichte eingehen sollte. (Erstsendung am 04. Juni 2017)