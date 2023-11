Meet The Beat am Samstag, 04. November 2023, 20 Uhr

This Is The Motown Sound - Folge 167 Nach mittlerweile 166 Stunden (!) dieses kleinen Fachmagazins gibt es heute die erste Motown-Scheibe zu hören, die es an die Spitze der bundesdeutschen Single-Charts schaffte: Anfang April 1974 gelang dieses Kunststück dem britischen Musiker Phil Cordell alias Dan The Banjo Man mit seiner gleichnamigen Single, von der die meisten amerikanischen Motown-Fans wahrscheinlich noch nie etwas gehört haben dürften. Dazu gibt es weitere selten gespielte Veröffentlichungen der europäischen Motown, MoWest und Rare Earth-Ableger aus dem (Glamrock-)Jahrgang '74.