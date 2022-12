Permanent Waves am Sonntag, 25. Dezember 2022, 20 Uhr

By the way, the same procedure as last year? The same procedure as every year! Auch die Permanent Waves 1982 gehen mit einer Stippvisite bei John Peels alljährlicher "Festive Fifty" zu Ende, die vor 40 Jahren erneut die 50 Lieblingstracks seiner Hörerschaft zusammenbrachte und zum ersten Mal nur noch aus Songs des aktuellen Jahrgangs bestand - von The Clash, New Order, Echo & The Bunnymen und The Jam bis hin zu Grandmaster Flash & The Furious Five. Direkt aus den UK Independent Charts kam derweil die schönste Weihnachtssingle des Jahres, die exakt am 25.12.1982 eingestiegen war.