BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Februar 1977 - mit der ersten australischen Punk-LP von The Saints, die am 21. Februar '77 ihr Debut-Album "I'm Stranded" veröffentlichen und vor Allem in England bekannt werden. Aber auch aus den USA erscheinen vor 40 Jahren wichtige Meilensteine in Sachen New Wave: mit "Marquee Moon" von Television gibt es den nächsten Klassiker aus der New Yorker CBGB's Szene und die Rubinoos haben Ihren ersten Hit in den US-Charts.