Permanent Waves am Sonntag, 9.April, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem Apriil 1977: das Album der Woche kommt heute von The Clash, deren Debut-LP zu den wichtigsten Platten der frühen britischen Punk-Ära zählt und die Band um Joe Strummer zu einer der einflussreichsten Bands des Jahrzehnts machte. Zu Gast bei John Peel ist diesmal die Pub-Rock-Supergroup The Motors, die wenige Tage nach ihrem Live-Debut zum ersten Mal im BBC-Studio auftritt. Und auf den Tag genau vor 40 Jahren schreibt eine schwedische Band Popgeschichte -am 9.4.1977 erreichen Abba zum ersten und einzigen Mal Platz 1 der US-Charts.