Permanent Waves am Sonntag, 8. September, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem September 1979 - heute mit Siouxsie & The Banshees, die mit ihrer LP "Join Hands" vor 40 Jahren das erste und wahrscheinlich auch letzte New-Wave-Album zum Themenschwerpunkt "Erster Weltkrieg" präsentierten. Mit dabei war auch ihre legendäre 15-Minuten-Version von "The Lords Prayer", die die Band bereits bei ihrem Live-Debut im Sommer '76 auf die Bühne brachte. Dazu gibt es weitere Post-Punk-Klassiker von The Cure, Gary Numan, The Monochrome Set und The Comsat Angels sowie die erste John-Peel-Session von OMD, erstmals bei der BBC zu hören am 3.9.1979.