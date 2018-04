Permanent Waves am Sonntag, 8. April, 20 Uhr

BACK TO THE ROOTS OF NEW WAVE !

Facts und Platten aus dem April 1978 - heute mit dem Debut-Album der Londoner Band The Only Ones, deren gleichnamige LP vor 40 Jahren zwar kommerziell floppte, aber noch Jahrzehnte später ganze Generationen von Alternative Bands beeinflussen sollte. Dazu gibt es den ersten Hit der Patti Smith Band, das 2. Album von Television, die bis dahin erfolgreichste STIFF-Single, "Roxanne" von The Police, The Smirks bei John Peel und Musik aus dem Film "Saturday Night Fever", der am 13. April 1978 endlich auch in die heimischen Kinos kam.