Planet 13 Basel: 10 Jahre Zentrum für Menschen

Ich lasse hier eine Frau aus dem Vorstand sprechen: Anika Thym, Doktorandin in Gender Studies an der Universität Basel.

“Dieser Planet13 hat eine unglaubliche Anziehungskraft – auf ratsuchende Besucher und auf Leute, die hier zeigen, was in ihnen steckt: Das Internetcafé Planet 13 ist ein beeindruckendes und vorbildhaftes Projekt, in dem selbstverwaltet Unterstützung von und für alle Armutsbetroffenen, unabhängig von Herkunft oder Geschlecht, bedürfnisorientiert organisiert wird.“

Mein Gespräch führe ich mit Christoph Ditzler und Avji Sirmoglu.