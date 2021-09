Am Samstag, den 4. September, wird anlässlich der anstehenden Bundestagswahl wieder mal "Politik in Watte gepackt". Politische Gesprächsrunden sind eingehüllt in Kulturbeiträge. Wir haben mit Gottfried Haufe gesprochen, der "Politik in Watte gepackt" gestaltet.

4. September, 17 Uhr, Jazzhaus - weitere Infos hier.