POP bis zum Anschlag: Indiepop mit Lena&Linus, Hyperpop mit Mariybu, Domiziana und Baby B3ns

Musik, die sich ideal dafür eignet, nachmittags zu tagträumen, sich alte Fotos anzugucken, und in eine Tasse Kakao zu weinen: Das Indiepop-Duo Lena&Linus ist heute zu Gast im Musikmagazin. Im Interview auf RDL sprechen die beiden über ihren Sound, die Themen, die sie in ihrer Musik verarbeiten, und ihre Pläne für die Zukunft. Dazwischen hören wir uns zusammen einige ihrer Hits sowie neue Songs von der EP 'Sekundenschlaf' an.

Das Musikmagazin steht auch danach weiter im Zeichen des Pop, aber es wird ein bisschen schmissiger, besser geeignet, um die Kopfhörer voll aufzudrehen und alleine im eigenen Zimmer rumzuspringen : Wir hören uns das Neueste aus der Hyperpop-Szene an, unter anderem Mariybus EP 'KussKuss', Singles von Domiziana, Replay Okay, und Baby B3ns.

Tracklist

Lena&Linus - Hamburg

Lena&Linus - Timothée Chalamet

Lena&Linus - Sekundenschlaf

Lena&Linus - Komisch

Lena&Linus - Brettspiele

Mariybu - shy <3

Mariybu - liebe dich ε/ᐳ

Mariybu - 6ding auf insta feat. amy crush

Mariybu - 112

Domiziana - SOS feat. Blümchen

Domiziana - Amore feat. Miksu/Macloud

Replay Okay - Du hast mich nie geliebt </3...

Baby B3ns - Schmetterling