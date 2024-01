Bei der Band The Last Dinner Party zum Abendessen

Heute hören wir uns im Musikmagazin alle bisherigen Veröffentlichungen der Band The Last Dinner Party an, deren kometenhafter Aufstieg im Moment die Musikszene Großbritanniens auf den Kopf stellt.

Außerdem heute im Musikmagazin: die britische Band Wet Leg, deren gleichnamiges Debütalbum 2022 erschienen ist, sowie deutschsprachiger Hyperpop von Replay Okay.

Tracklist

The Last Dinner Party - Nothing Matters

The Last Dinner Party - Sinner

The Last Dinner Party - My Lady Of Mercy

The Last Dinner Party - On Your Side

The Last Dinner Party - Caesar on a TV Screen

Wet Leg - Being In Love

Wet Leg - Chaise Longue

Wet Leg - Wet Dream

Wet Leg - Ur Mum

Wet Leg - Supermarket

Replay Okay - Du hast mich nie geliebt </3...

Replay Okay - Liebe ist sowas wie ein Schwert