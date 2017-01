Frühjahrs-Praktikum bei Radio Dreyeckland

Termin: 20. Februar - 12. Mai 2017

Schwerpunkt:

redaktionelle Mitarbeit im Mittags- , Infomagazin und/oder Morgenradio

Voraussetzungen:

Teilnahme am RDL-Einführungsworkshop (18./19.02., jeweils 10.30-18 Uhr)

Ihr solltet bereit sein, etwa 20 Stunden/Woche zu investieren und neben der redaktionellen Arbeit auch den Tagesablauf in einem selbstverwalteten, nicht-kommerziellen Projekt kennen zu lernen.

Für das Praktikum gibt es leider kein Geld, dafür aber qualifizierte Betreuung, spannende Arbeit und (hoffentlich) viel Spaß.

Wir bieten:

- Einführung in die Radioarbeit

- Interviews, gebaute Beiträge, Studiogespräche, Debatten

- Studiotechnik, Schnitt, Computerschnitt

- Sprache, Stimme, Moderation

- redaktionelle Zusammenarbeit, Sendungsplanung, Koordination

- Einblicke in die Funktion unseres „freien Radios"

- Aktive Mitarbeit beim Morgenradio, Mittagsmagazin und/oder Info Radio

Wir erwarten:

- Interesse an den aktuellen soziokulturellen, musikalischen und politischen Geschehnissen im

Dreyeckland

- Interesse und grundsätzliche Sympathie für die Besonderheiten eines „Freien Radios"

- Lust auf Mitarbeit in einem selbstverwalteten, linken Projekt

- Interesse an einer kritischen Öffentlichkeit wider den Mainstream

- Offenheit für die chaotischen Seiten eines selbstverwalteten, linken Projekts

- Selbstständiges Arbeiten im Team und selbstständiges Durchwurschteln im Projekt.

Bei Interesse:

E-Mail an: info@rdl.de Betreff: "Winter-Praktikum 2016/17"

Info-Termine: Montag 26.09., Montag, 31.10. oder Mitwoch, 2.11. (je 18.00 Uhr)