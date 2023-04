Prof. Dr. Speck der Leiter des Freiburger Uniseums geht in den Ruhestand

Prof. Dr. Dieter Speck geht nach einer beachtlichen Karriere in den Ruhestand. Er war maßgeblich an der Errichtung des Freiburger Universitätsmuseum Uniseum Freiburg beteildigt. Im Interview mit Valentina gibt er Einblicke in den Entstehungsprozess des Museums sowie in die Wiederentdeckung der dazugehörigen Karzer, der Universitätsgefängnisse.

Das Uniseum hat donnerstags bis samstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Kostenlose öffentliche Führungen werden je um 14:15 und 16:15 Uhr angeboten.

Karzerführungen und Sonderführungen können unter info@uniseum-freiburg.de gebucht werden.

Weiter Infos zum Uniseum findet ihr hier.