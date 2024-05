GayWatch: 40. Schwule Filmwoche Freiburg / Exklusiv-Interview mit Wieland Speck ("Westler")

Großes Kino gab es im Freiburger Kandelhof, denn das älteste noch existierende queere Filmfestival Deutschlands wurde 40 Jahre jung.

In unserer Sendung vom 16. Mai blicken wir zurück auf das GRAND OPENING der 40. Schwulen Filmwoche Freiburg. Die großartige LILO WANDERS moderierte die Veranstaltung und sprach mit dem Kinobetreiber LUDWIG AMMANN, selbst lange Jahre im Team des Festivals, mit dem Filmmacher WIELAND SPECK und mit Mitgliedern der Filmwoche.

Wir präsentieren Auszüge aus dem Programm mit spannenden Gesprächen sowie dem „Lila Lied“, das die Freiburger Band HAIRBALL REMEDY interpretierte.



Außerdem sprechen wir ausführlich mit dem Filmemacher WIELAND SPECK („Westler“, 1985), der viele Jahre die Sektion Panorama der Berlinale leitete und zusammen mit Manfred Salzgeber den queeren Filmpreis TEDDY AWARD ins Leben rief.

Wieland Speck wurde in Freiburg geboren und lebte in den späten 60er und den frühen 70ern als junger schwuler Mann in der Stadt. Er erinnerte sich an diese Zeit, in der auch der Paragraf 175 noch galt. Wie war das Leben als schwuler Mann in der Stadt?

Wir plaudern aber auch mit ihm u.a. über seinen frühen Kult-Film „Westler“.

Eine Sendung von Hartmut und Alex

