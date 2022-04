Der rosarote Kaffeeklatsch – Kaffee mit Schuss

Es wird wieder geklatscht im Studio. Wir werden bei Kaffee und Kuchen über die großen und kleinen schwulen Geschichten aus Showbiz, Sport und Politik plaudern.

Fest steht bereits ein Interview mit dem Filmemacher Mirek Balonis. Auf der 38. Schwulen Filmwoche Freiburg wird die Doku „TUNTEN ZWECKLOS – Ein Dokument schwuler Geschichte, Solidarität und Selbstbewusstseins“ gezeigt und es dürfte ein ganz besonderes Event werden. Denn nicht nur die beiden Filmschaffenden Jutta Riedel und Mirek Balonis kommen am Sonntag, den 22. Mai 2022, zur Vorstellung um 11.30 Uhr, sondern auch einige leibhafte „Bollenmädels“. Klar dass dabei auch ein Treffen mit dem „Freiburger Bollenmädel“, der Schwarzwald-Dragqueen Betty BBQ geplant ist!

Die Schwule Welle hat ja die Produktion schon früh mit mehreren Vorstellungen begleitet und in der Sendung am 28. April 2022 freuen wir uns, noch einmal den Filmemacher Mirek Balonis begrüßen zu dürfen.