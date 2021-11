Schwule Welle - Das Magazin November 2021

Was gibt es Neues bei Politik, Kultur und sonst in der Welt? Wir blicken einmal herum und widmen uns in SCHWULE WELLE – DAS MAGAZIN aktuellen Themen und spannenden Gästen.

Welche das genau sein werden, geben wir aus Aktualitätsgründen folgerichtig erst nach und nach bekannt. Aber es wird wie immer spannend!

U.a. freuen wir uns über die Macher/innen des Films „Tunten zwecklos – Das geheimnisvolle Leben der Hamburger Bollenmädels“. Die Premiere fand vor wenigen Tagen statt – wir wollen darüber mit Jutta Riedel und Mirek Balonis von TRAWA Film sprechen.

Und wir freuen uns, dass die Freiburger Kult-Veranstaltung SchwuLesDance wieder zurück ist! Am 23. Oktober 2021 fand die erste Party wieder statt, von nun ab geht es (fast) monatlich weiter. Wir sprechen mit Stefan Zimmermann über die Party-Reihe und die Herausforderungen angesichts der Pandemie.

In einem Feature erinnern wir an den schwulen Schauspieler und Musical-Star Danny Lockin (1943-1977), der nach einer US-amerikanischen TV-Show einem bestialischen Mord in der Szene zum Opfer fiel.

Außerdem meldet sich bei uns die Freiburger Dragqueen Betty BBQ aus Köln, wo sie den 11.11. begeht.

Außerdem haben wir wieder Nachrichten aus der Schwulen Welt parat und einige Veranstaltungstipps.

Im Studio: Hartmut und Alex