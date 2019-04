GayWatch: 35. Schwule Filmwoche Freiburg

Am 1. Mai 2019 startet wieder Deutschlands ältestes schwules Filmfestival im Kino Kandelhof und bis zum 8. Mai werden weit über 20 Langfilme gezeigt, unzählige Kurzfilme, Gäste empfangen und angeregte Diskussionen geführt. Es wird wieder spannend!

Genís und Martin kommen heute wieder zu uns ins Studio, um uns zu berichten, auf was wir uns freuen dürfen. U.a. - so wissen wir bereits - gibt es auch wieder eine Vernissage (bereits am 30.4.) in der Passage 46 und eine Party daselbst - aber auch sonst wird es mehrere Rahmen-Events geben.

Neben dem Team der Schwulen Filmwoche werden wir auch mit Filmemachern plaudern, deren Werke es zu sehen gibt. Und neben dem 35. Geburtstag der Filmwoche feiern wir auch den 100. des ersten schwulen Film überhaupt und den 30. eines ganz besonderen Werkes!

Mit: Hartmut, Dieter und Alex