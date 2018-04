GayWatch: 34. Schwule Filmwoche Freiburg

Das älteste schwule Filmfestival Deutschlands öffnet bald seine Pforten! Grund genug, um nachzufragen, was die Freiburger Szene in diesem Jahr erwartet. Genís und Martin vom Team werden bei uns im Studio sein, wir sprechen mit Tim Lucas von den Städtischen Bühnen Freiburg, mit denen die Filmwoche in diesem Jahr kooperiert: die "Passage 46", die dann "Passage aux Folles" heißen wird, steht eine Woche lang ganz im Zeichen der schwulen Events und hier steigt auch die Film-Party am 9. Mai!

Und wir sprechen mit der Regisseurin Katharina Mückstein, deren Film "L'Animale" am 9. Mai sowohl bei der Schwulen Filmwoche als auch bei den Freiburger Lesbenfilmtagen gezeigt wird.

Darüber hinaus erzählt uns der Regisseur Rosa von Praunheim von seiner Doku "Überleben in Neukölln".

Volles Programm! Und selbstredend gibt es auch wieder Nachrichten aus der schwulen Welt sowie die Veranstaltungshinweise.

Im Studio: Hartmut, Alex und Dieter