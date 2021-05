GayWatch - Filme und Serien

In diesem Jahr ist es für alle Veranstalter/innen schwer zu planen – so geht es auch die Kinobranche und den diversen Festivals. Wir fragen u.a. heute mal nach bei der Schwulen Filmwoche Freiburg und den Freiburger Lesbenfilmtage, die derzeit jeweils ein Open-Air-Festival planen. Wie ist der aktuelle Stand? Es wird wohl – wenn alles gut läuft – bereits in Kürze beide Festivals geben. Wo? Im Innenhof des Schwarzen Klosters.

Wir sind sehr gespannt und fragen nach.

Wir freuen uns daher auf Antje, Isabelle und Barbara von den Freiburger Lesbenfilmtagen sowie Genís und Martin von der Schwulen Filmwoche Freiburg.

Jens Becherer

Und wir unterhalten uns mit dem Serien-Expertenüber queere Highlights – alte und aktuelle. Was sind sehenswerte Klassiker? Gibt es aktuelle Highlights?

By the way: Habt Ihr selbst einen queeren Serien-Tipp? Dann mailt uns diesen gerne an: hartmut(ät-Zeichen)schwulewelle.de

Wir gehen gerne in der Sendung drauf ein!

Und … am Samstag findet ja der ESC in Rotterdam statt. Vor kurzem plauderten wir ja schon mit unserem deutschen Kandidaten Jendrik Sigwart. Was es so kurz vor dem großen Ereignis zu berichten gibt, erzählt uns Alex im „ESC-TICKER“.

Mit: Hartmut und Alex