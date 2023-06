Karzer-Führung am Uniseum Freiburg

Eine kleine Delegation der Focus-Kultur-Redaktion war am vergangenen Freitag bei der Karzer-Führung im Uniseum Freiburg am Start. Für die Studis des achtzehnten und neunzehnten Jahrhunderts war es ein unbedingtes Must do, einmal Karzerhaft erhalten zu haben.

Eines vorab: Wie im London Dungeon sieht es im Karzer schonmal nicht aus!

In Zeiten als nur Bubis studieren durften, war das weiterhin notwendig um in eine der seinerzeit obligatorischen Studentenverbindungen aufgenommen zu werden.

Hier hört ihr jetzt die zusammengefasste Führung durch die alten Karzer, die haben wir für euch *oh shock!* sogar dreigeteilt...

Teil 1: 10:02

Teil 2: 6:12

Teil 3: 3:48