Die neue neofaschistische Regierung in Italien kommt ihrer Verpflichtug zur Aufnahme Geflüchteter in ihren Hafen nur mit massiver Verzögerungen nach. Wir sind immer noch weit von einer sicheren Seebrücke für Menschen auf der Flucht im zentralen Mittelmeer entfernt, aber die zivile Seenotrettungsflotte wird immer größer und der Widerstand gegen diesen beschissenen Zustand wächst. Auch in Freiburg gibt es seit 2021 eine Crew, die sich vor Ort dem Sterben im Mittelmeer entgegenstellt. www.r42-sailtraining.org ist ihre homepage und Caro vom Jos Fritz Cafe, die auch Teil der r42 Sailtraining Crew ist war bei uns in Studio um vom 1. Einsatzjahr der Imara, dem Segelschiff von r42-sailtraining zu berichten und erzählt auch wo der sperrige Name herkommt.