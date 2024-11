Radical FM - November 2024

We are back in the studio!

Die November Ausgabe von Radical Fm bietet wieder den finest Mix aus Chat & Tunes. Jenny hat einen kleinen Salomea - Konzertbericht vorbereitet und Joni erzählt von der Klubnacht feminist takeover aus dem Artik.

Im Herzen sind die beiden nicht alleine im Studio, da Balam ihr Huji Maja Set aus dem September mitgebracht hat. Freut euch auf 1,15 h SWANA Songs aus den 80ern und 90ern, darunter anatolische Musik, 70er Jahre türkischer Psychedelic Folk, Roma Musik, indische Musik (Hindi), kurdische Musik, arabische Musik aus Ägypten, Syrien, Libanon, Marokko, Algerien uvm. Heute werden diese „Klassiker“ auf/für SWANA Partys mit Afrohouse, Amapiano, HipHop, Elektro gemixt/editiert und erfreuen somit wiederum jüngere Generationen (in der Diaspora) aufs Neue.

Wieso Balam SWANA spielt, welche Gemeinsamkeiten Salomea und Balam aber auch Balam, Jenny und die Klubnacht feminist takeover haben, erfahrt ihr alles in der neuen Episode von Radical FM - jeden 4. Dienstag im Monat von 22 - 0 Uhr auf Radio Dreyeckland 102,3 MHz oder online unter rdl.de

