Radical FM - August 2024

Radical Fm - Sommerferien Edition!



Während sich Breakbeat Mountain mit Krachgarten auf Festivaltour befindet um Menschen auf der Bucht der Träumer* und dem 2Takt Festival mit Sound und Wasser zu bespaßen lässt es sich Jenny in Italien gut gehen.

Deshalb haben die beiden euch schon vorher eine Sendung vorbereitet, verschieden wie sie sind, in der sich Joni schon mal musikalisch mit einem sommerlichen Trance Set auf die anstehenden Festivals einstimmt. Gleichzeitig bringt Jenny ihr Dubset mit, das sie am Straßenfest vom 1.Mai bei der Corner Jam gespielt hatte. Von Roots zu Dub zu modernerem Reggae ist dabei alles vertreten.

Tune in & find out:

Radical FM - jeden 4. Dienstag im Monat von 22 - 0 Uhr auf Radio Dreyeckland 102,3 MHz oder online unter rdl.de ⠀



Sendung verpasst? Einfach bis zu 7 Tage später nachhören unter rdl.de (Link in Bio!)