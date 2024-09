Radical FM - September 2024

Die September-Folge von Radical FM kommt frisch aus der Sommerpause und zum ersten Mal live aus dem Studio! Wir starten rein mit etwas DnB und Jungle, inspiriert vom wunderschönen Dayrave von b:side audio und Secret Vibration Soundsystem im Dietenbachpark vergangene Woche.

Außerdem hat Jenny uns eine sommerliche Afro/Dancehall-Selection aus ihrem Urlaub mitgebracht, mit brandaktuellen Tracks von ODEAL, Dyana Cods und Govana. Nebenbei hat diesen Sommer auch Homie und Musiker Sensibwoy released, weshalb wir uns in dieser Episode Zeit nehmen, seine EP "Highlife" vorzustellen.

Im Anschluss sprechen wir ausführlich über Jonis Festival-Sommer, in dem er als Breakbeat Mountain mit dem Krachgarten e.V. einige DJ Gigs spielen und bestimmt unvergessliche Erfahrungen machen durfte. Zum Abschluss ballert er uns selbstverständlich ein handgemachtes Trance-Set um die Ohren, um das Festival-Feeling noch ein bisschen weiterleben zu lassen. Tune in & enjoy the ride!

Radical FM - jeden 4. Dienstag im Monat von 22 - 0 Uhr auf Radio Dreyeckland 102,3 MHz oder online unter rdl.de

Sendung verpasst? Einfach bis zu 7 Tage später nachhören unter rdl.de