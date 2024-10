Radical FM - Oktober 2024

Diesen Monat haben wir bei Radical FM endlich wieder einen Gast am Start: Es beehrt uns niemand Geringeres als Freiburger Techno-DJ Nicky Schelle! Gemeinsam machen wir eine Reise durch elektronische Welten, finden heraus, was der Unterschied zwischen Speed House und Hypnotic Techno ist und quatschen auch ein bisschen über die Freiburger Kulturlandschaft. Natürlich spielt Nicky für uns auch ein exklusives Live-Set, das sich gewaschen hat, bevor wir auch diese Folge von Radical FM wie immer mit einigen Event-Ankündigungen unsererseits ausklingen lassen. Also lasst es euch nicht entgehen wenn es wieder heißt:

Radical FM - jeden 4. Dienstag im Monat von 22 - 0 Uhr auf Radio Dreyeckland 102,3 MHz oder online unter rdl.de

Sendung verpasst? Einfach bis zu 7 Tage später nachhören unter rdl.de