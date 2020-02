Ein Interview mit Ursula Auclair (Usch)- einer Freiburgerin in New York.

Wir sprechen über die Deutschen MigrantInnen in der USA, und Usch erzählt uns über ihr „Einstieg“ in den USA, Schwierigkeiten mit der Fremdsprache, Stereotypen, über das "New Yorkisch" oder "Deutsch" zu sein und anderen Themen, die uns- MigrantInnen - alle betreffen.