Ech-Oida CORONA UND SOUND

Stille ist es, was vielen Menschen zuerst einfällt, wenn sie an die Sounds (die Klänge und Geräusche) der Pandemie denken. Marie Gippert (emalige RDL-Praktikantin und "InZeitung"- Autorin) und Gamze Kafar erzählen jedoch über Corona-Sounds mit spannenden Interviewpartner*innen und in vielen Sprachen. Gefördert von ROSA-LUXEMBURG-STIFTUNG

Das ganze Projekt mit der Transkription, Übersetzungen von türkischen O-Töne und Sound finden Sie hier: https://www.rosalux.de/news/id/43691/corona-sounds-unbeachtete-stimmen-wahrnehmen

Urheberrecht Rosa-Luxemburg-Stiftung: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.de Es wurden keine Änderungen vorgenommen.