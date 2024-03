Radio Ech (deutsch) 7.03.2024 - Solidarity Collectives und die ukrainischen Linken im Krieg

Seit dem großen Überfall Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2024 kämpfen ukrainische und internationale Linke an vorderster Front gegen die Invasoren. Materiell werden sie dabei von mehreren linken Hilfsnetzwerken unterstützt. Die wohl bekannteste von ihnen sind die Solidarity Collectives. Wir haben mit Mira, einer ihrer Aktivistinnen darüber gesprochen, wer diese Kämpferinnen und Kämpfer sind, wie die Hilfe der Solidarity Collectives aussieht und warum es für die ukrainischen Linken wichtig ist in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte gegen den russischen Imperialismus zu kämpfen.

