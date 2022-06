Radio Ech (deutsch) 9.06.2022 - 3,5 Monate vollumfassenden Kriegs Russlands gegen die Ukraine - Stimme von der Front

Nach 3,5 Monaten des vollumfassenden Kriegs Russlands gegen die Ukraine liefert Deutschland weiterhin kaum MIlitärhilfe an die Ukraine und in der deutschen Bevölkerung zeigen sich Ermüdungserscheinungen, was die Hilfe für die Ukraine anbelangt. Immer wieder werden Stimmen laut, die kaum verhüllt eine Kapitulation der Ukraine fordern, ohne an die Menschen zu denken, die dann unter dem faschistoiden Kremlregime leben sollen. Die auf jeder linken Demo beschworene internationale Solidarität bleibt gerade im Kampf der Ukrainerinnen und Ukrainer gegen den russischen Imperialismus Mangelware. Ganz anders in der Ukraine, wo die allermeisten Linken sich der Verteidigung der Ukraine oder zivilen Hilfsprojekten angeschlossen haben. In unserer Sendung haben wir mit Dmitry Mrachnik, Redakteur des ukrainischen Portals Nihilist.li, gesprochen, der seit Beginn der großflächigen Invasion in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte kämpft. Wie die russische Armee an der Front und im Hinterland vorgeht, wofür die Ukrainerinnen und Ukrainer kämpfen und warum Aufgeben keine Option ist, hören Sie in unserem Interview.



Wer gezielt ukrainische linke, emanzipatorische und antiautoritäre Initiativen sowie Kämpferinnen und Kämpfer unterstützen möchte, kann sich in der Initiative Operation Solidarity engagieren oder für diese spenden.