Radio Ech 6.10.2022 - Ukrainische Band TNMK in Freiburg und wie man als Linke/r am besten für die Ukraine spendet

Am Freitag, 7. Okrober 2022 trat die ukrianische Kultband TNMK in Freiburg am Platz der Alten Synagoge auf. In unserer Sendung spielen wir deswegen ihre Musik und geben zwischen den Liedern Tipps, wie man als Linke/r am besten für die Ukraine spenden kann. Denn Geld ist das, was die ukrainischen Freiwilligen gerade dringend brauchen.

Ganz regional und vor Ort unterstützt die Deutsch-Ukrainische Fesellschaft e.V. Freiburg die Geflüchteten aus der Ukraine und schickt darüber hinaus humanitäre Hilfslieferungen an bedürftige und befreundete Initiativen in der Ukraine:

Website

Facebook

Instagram

Spendenkonto

PayPal

Ukrainische linke, antiautoritäre und antifaschistische Organisationen, die sich über Spenden freuen:

Good Night Imperial Pride

Telegram

Twitter

Instagram

Paypal

Solidarity Collectives

Telegram

Paypal: suppliesforukrainenow@proton.me

Paypal: humanitarian.aid.for.ukraine@proton.me

LGBT-Soldaten in der Ukraine

Website: lgbtmilitary.org.ua