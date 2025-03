Radio Ech (deutsch) 13.03.2025 - Sachen schicken in die Ukraine

Die USA wollen am besten nichts schicken, also liegt es umso mehr an uns Sachen, die gebraucht werden, in die Ukraine zu schicken. Aber was schickt man so in die Ukraine und wie?

Dimitri erzählt uns, was er und viele andere Menschen, die persönliche Kontakte in die Ukraine haben, an ihre Freunde und Bekannte an der Front und im Hinterland schicken. Von Süßigkeiten und Powerbanks bis Drohnen und Nachtsichtgeräten ist alles dabei, was man als Normalsterbliche*r in einem Geschäft oder online kaufen kann. Unglaublich aber wahr: Die Post liefert bis ganz nah an die Front.

Was macht man aber, wenn man niemanden in der Ukraine kennt? Dazu hat Sebastian mit Didi Klausmann, Thomas Näther und Alexander Gawrilenko von der Ukrainehilfe Berezynka & Mukatschewo gesprochen. Was sie machen und wie man sie unterstützen kann, erfährt man in unserer Sendung und auf ihrer Website.

Aber auch unabhängig davon schickt S'Einlädele regelmäßig Hilfslieferungen in die Ukraine. Dort kann man sich jederzeit informieren, was gerade ansteht und wie man sich einbringen kann.

Nicht fehlen dürfen unter unseren Empfehlungen auch die Solidarity Collectives: Eine Initiative ukrainischer linker Aktivist*innen, die linke Kämpfer*innen an der Front und Zivilist*innen in Frontnähe und im Hinterland unterstützen. In den kommenden Wochen führen sie eine Hilfsfahrt zu Holocaustüberlebenden im Donbas durch. Man kann diese Aktion direkt durch Banküberweisung oder per PayPal (Verwendungszweck: Holocaust survivors) unterstützen.

Kurz gesagt: Es gibt zu tun! Unsere Solidarität ist gefragt!