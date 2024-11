Radio Ech (deutsch) 7.11.2024 - Balkonsolar für die Ukraine

Der Freiburger Verein Balkon Solar e.V. liefert mithilfe der Organisation s'Einlädele Solarpanels mit Stromspeicherbatterien in die Ukraine, mit denen die Blackouts überbrückt werden sollen. In einem ersten von der Baden-Württemberg-Stiftung geförderten Pilotprojekt geht es in die Regionen Ternopil und Tscherniwzi (Tschernowitz), wo das dortige Rote Kreuz und eine weitere NGO versorgt werden sollen. Mit den gesammelten Erfahrungen sind weitere Aktionen denkbar, aber auch Nachahmungen durch andere Vereine durchaus willkommen.