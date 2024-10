Aus Freiburg rollt wieder Hilfe in die Ukraine

So allmählich hat man sich an den Krieg gegen die Ukraine gewöhnt, jedenfalls insofern als er immer mehr aus dem Bewusstsein verschwindet und andere Dinge nun scheinbar wichtiger erscheinen. Doch in der Ukraine, wo nach massivem Beschuss der bisher härteste Kriegswinter droht, wird Hilfe weiter gebraucht. Die Freiburger Initiative "Ukrainehilfe Berezynka & Mokatschewo" sammelt wieder vor Einkaufsmärkten vor allem Sachspenden in Form von zusätzlich eingekauften Lebensmitteln und Hygieneartikeln, um sie im November selbst in die Ukraine zu bringen und dort an ein Waisenhaus und Binnenflüchtlinge, die zumeist alles verloren haben, inklusive der Angehörigen weiterzugeben. Radio Dreyeckland sprach mit Didi Klausmann von der besagten Initiative, an der mittlerweile auch Ukrainer*innen in Deutschland beteiligt sind. Er bespricht auch darüber wie das Land, den Krieg mit seinen vielen Toten erlebt.

Für die Fahrt sucht die Initiative noch nach der Überlassung eines 3,5-Tonners am besten mit Anhängerkupplung. Gefahren wird immer mit zwei Fahrern und auf bewachten Parkplätzen übernachtet. Die Fahrer selbst arbeiten ehrenamtlich.

Zur Webseite geht es hier: Ukrainehilfe Berezynka & Mukatschewo

Zu erreichen ist Didi auch über

didi.klausmann@gmail.com

Tel. 0171 2200181

Aktionen gibt es am Samstag 12. 10. Marktkauf Kohler und am 19. 10. beim Hieber in Bad Krozingen. Eine mehr vollständige Liste, der Dinge die gebraucht werden, gibt es auf der verlinkten Webseite

jk