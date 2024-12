Radio Ech (deutsch) 5.12.2024 - Deutsches Rotes Kreuz Freiburg und seine Ukrainehilfe

In Freiburg und Umgebung gibt es mehrere Vereine, Initiativen und Projekte, die sich in der Ukrainehilfe engagieren und Hilfslieferungen in die Ukraine schicken. So auch der Kreisverband Freiburg des Deutschen Roten Kreuzes. Gerade in Zeiten des russischen Kriegs gegen die Ukraine, wenn Russland gezielt die Zivilbevölkerung ins Fadenkreuz nimmt und die zivile Infrastruktur zerstört, ist jede Hilfe Gold wert. WIr haben mit Udo Pfistner über den Einsatz des DRK KV Freiburg gesprochen.