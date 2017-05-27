Radio Ech (russisch) 27.05.2017 - Радио Эх 27.05.2017 - Атомное общество Полесья

Света делится своими впечатлениями о поездке по городам-атомщикам украинского Полесья. Кроме всем печально известного Чернобыля и новосозданного г. Славутича есть ещё до сих пор функционирующие АЭС в Нетишине и Вараше (бывш. Кузнецовск). Каждый из этих городов уникален и универсален своей идентичностью позднесоветского города атомщиков. Об этом особенном микрообществе пойдёт речь в нашей передаче.

Гвоздь программы: Атомомамонты из Нетишина!