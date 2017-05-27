Atomares Polessien - Атомное Полесье: Radio Ech (russisch) 27.05.2017 - Радио Эх 27.05.2017 - Атомное общество Полесья

Radio Ech (russisch) 27.05.2017 - Радио Эх 27.05.2017 - Атомное общество Полесья

Die Sendung ist aufgrund von GEMA-Beschränkungen nur noch 6 Tage 23 Stunden anhörbar.

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"Nuklearmammuts" in Netishyn (Ukraine) by Garage Gang
Quelle: 
Diana Sulima & Garage Gang

Света делится своими впечатлениями о поездке по городам-атомщикам украинского Полесья. Кроме всем печально известного Чернобыля и новосозданного г. Славутича есть ещё до сих пор функционирующие АЭС в Нетишине и Вараше (бывш. Кузнецовск). Каждый из этих городов уникален и универсален своей идентичностью позднесоветского города атомщиков. Об этом особенном микрообществе пойдёт речь в нашей передаче.

Гвоздь программы: Атомомамонты из Нетишина!