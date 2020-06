Rambazamba Bild - oder wieviel Wissenschaft ist heute noch gut für's Geschäft?

Die auflagenstärkste und auch im kostenpflichtigen Digitalbereich führende deutsche Tageszeitung verbeißt sich in eine wissenschaftliche Diskussion und veranstaltet mitten in der Corona-Krise eine publizistische Hexenjagd auf den derzeit hierzulande bekanntesten Virologen. Der Kommentar referiert zunächst, um was es in der Wissenschaftlichen Diskussion in Ansätzen geht und wie fehl Bild hier am Platze ist. Sodann wird versucht, eine Antwort darauf zu finden, was Bild eigentlich umtreiben könnte. Sind es die ohnehin nachlassenden Lockdowns oder hat sich da zwischen Wissenschaft und Kommerz eine größere Lücke aufgetan, spätestens seit die einschlägigen Wissenschaftler*innen den Klimawandel ernst nehmen? Holt nun die Bild eine Derationalisierung des öffentlichen Diskurses nach, bei der man in den USA und anderswo seit Trump schon viel weiter ist?