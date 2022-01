RE. hart und weich im Duett

Natalie Gerspach mit Sprache zum neuen Stück RE das am Donnerstag im E-Werk Freiburg startet.

Krump ist mit das Härteste, was die Tanzwelt zu bieten hat – eine Art Molotowcocktail des zeitgenössischen Tanzes. Mit Arias Fernández hat sich Nadine Gerspacher für ihr neues Stück RE. einen Spezialisten ins Boot geholt, der mit diesem rohen und explosiven, Anfang 2000 in L.A. entstandenen und mitunter an Voodoo-Zeremonien und Exorzismen erinnernden Street Dance Stil einen größtmöglichen Kontrast zu der nuancierten und vielschichtigen Tanzsprache der Freiburger Tänzerin und Choreografin schafft. Gemeinsam loten die beiden in ihrem Duett die vielfältigen Polaritäten einer durch die Corona-Krise tief gespaltenen Gesellschaft und der in ihr lebenden Individuen aus.

PREMIERE DO 27.01. | 20:00 Uhr | Saal

Weitere Termine: FR 28.01. | SA 29.01. jeweils 20:00 | Saal

& SO 30.01. | 19:00 Uhr | Saal