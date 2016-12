Repression gegen HDP nach Anschlag in Istanbul

Nach den Anschlägen in Istanbul, bei denen 38 Menschen ums Leben gekommen sind, lässt Recep Tayyip Erdogan erneut gegen die prokurdische, linke HDP vorgehen. Zu dem Doppelanschlag in Istanbul bekannte sich die TAK (Freiheitsfalken Kurdistans). Diese Gruppierung hatte sich in der Vergangenheit von der PKK losgesagt. Beim Anschlag im Anschluss an ein Fußballspiel zwischen Besiktas und Bursaspor waren 30 PolizistInnen, 6 ZivilistInnen und die beiden Terroristen getötet worden. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montagmorgen mitteilte, wurden als Reaktion auf den Anschlag 118 prokurdische PolitikerInnen festgenommen. Ihnen allen werden mal wieder Verbindungen zur PKK nachgesagt. Die HDP hatte kurz nach dem Anschlag, diesen massiv veruteilt.

(FK)