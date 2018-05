restrisiko

Die Themen: Wir bleiben dran am Thema AKW-Abriß und Hausmüll-Deponien - nicht nur ein Skandal in Baden-Württemberg! Inzwischen regt sich auch Widerstand gegen entsprechende Pläne in Norddeutschland und in Sachsen.

Weiter mit zwei Meldungen zum AKW Fessenheim. Zum einen wurde publik, daß mindestens vier sogenannte Pannen bislang verharmlost wurden - zum anderen kam es in Reaktorblock 2, der kürzlich erst nach über 19 Monaten Betriebspause wieder hochgefahren worden war, zu einer automatischen Schnellabschaltung. Und erneut wurde über die Mainstream-Medien das Gerücht verbreitet, das AKW Fessenheim werde in Bälde stillgelegt. Wie steht's dagegen mit den Fakten?

In einem vierten Bericht geht es um die Geldanlagen des Bundes. Früher hieß so etwas "mündelsichere" Anlagen. Nun stellen wir uns mal Folgendes vor: Nach Jahrzehntelanger Tolerierung der Mafia verbietet die Bundesregierung Kindesentführungen - und zugleich erhöht sie ihre Finanzeinlagen bei der Mafia um 20? um 30? - nein, um 200 Prozent. Nicht denkbar? Hier in Deutschland werden zwar in aller Regel keine Kinder gegen Lösegelderpressung entführt - aber ermordet... durch den sogenannten Normalbetrieb der Atomkraftwerke.