restrisiko (Ausgabe Mai 2024)

Die Themen: Zu Beginn thematisieren wir hier eine Panik-Meldung vom 17. Mai. Laut dem ehemaligen Nachrichten-Magazin 'der spiegel' stand an diesem Tag bereits fest, daß das Atommüll-Lager Asse II - so wörtlich - absäuft. Nun warnen wir in unseren an den Tatsachen orientierten Beiträgen seit nahezu 20 Jahren vor einer solchen Katastrophe - und es ist jetzt nicht unsere Aufgabe, abzuwiegeln. Es gibt jedoch keine realen Anhaltspunkte, daß die Katastrophe schon unentrinnbar eingetreten sei... Was ist die Grundlage für eine differenzierte Einschätzung, die sich weder Verharmlosung noch einem Sensations-Journalismus hingibt?

Was sind die Fakten?

Fessenheim ist immer noch ein wichtiges Thema - auch nachdem das AKW im Jahr 2020 endgültig abgeschaltet wurde. Die jetzt skizzenhaft vorliegenden Abriß-Pläne und das Projekt einer Metall-Schmelze mit der euphemistischen Bezeichnung "Techno Centre" sind bedrohlich. Die Anti-AKW-Gruppe Freiburg nahm öffentlich Stellung und erhob sechs Forderungen.

Last but not least das Thema Atomwaffen. Wir berichten über einen Prozeß hinsichtlich der im rheinland-pfälzischen Büchel stationierten US-amerikanischen Atomwaffen.