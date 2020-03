restrisiko

Die Themen: Fukushima - Tokio - Neckarwestheim, unter dieser Überschrift hatte ein Bündnis aus 27 Organisationen zum diesjährigen Fukushima-Jahrestag zur Demo am AKW Neckarwestheim aufgerufen. Wir berichten.

Der CASTOR-Transport von Sellafield nach Biblis wurde abgesagt. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Deshalb einige wichtige Hintergrund-Infos.

Das wichtigste Thema diesmal zum Schluß: Am Standort des 1994 stillgelegten AKW Würgassen soll ein "Logistikzentrum" errichtet werden. Was verbirgt sich hinter diesem harmlos klingenden Etikett? Und warum ist die Bevölkerung im Dreiländereck zwischen NRW, Niedersachsen und Hessen entsetzt und wütend? Hat dieses "Logistikzentrum" in Würgassen etwas mit einem 120 Kilometer entfernten Ort zu tun?