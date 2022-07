restrisiko (Ausgabe Juli 2022)

Die Themen: Zur Zeit wird in den Mainstream-Medien und in den Talkshows eine Debatte gepusht und damit die Forderung lanciert, die Laufzeiten der letzten drei deutschen Atomkraftwerke über den 31. Dezember dieses Jahres hinaus zu verlängern. Begonnen hatte dies bereits im März dieses Jahres...

Mehr hierzu in unserem ersten Beitrag.

Die Anti-AKW-Bewegung lädt für diesen Sommer zu einer bundesweiten Radtour ein. Am Samstag, 9. Juli begann diese am belgischen AKW Tihange. Am 3. September endet die Radtour mit einer Etappe von Whyl nach Freiburg und einer großen Abschluß-Veranstaltung. Laut den OrganisatorInnen gibt es "enorme Erfolge" zu feiern, aber zugleich auch auf zahlreiche verbliebene Atom-Probleme hinzuweisen.

Entgegen der seit März hochfrequent verbreiteten Propaganda ist der Krieg in der Ukraine keineswegs ein Argument für die von vielen gewünschte Wiederbelebung der Atomenergie. Im Gegenteil: In der Ukraine zeigt sich besonders deutlich, wie anfällig Atomkraftwerke bei Angriffen mit Raketen und panzerbrechenden Waffen sind. Wenn es alle 25 Jahre zu einem Super-GAU kommt, kann auch keine Rede davon sein, daß Atomkraftwerke sicher seien. Schauen wir uns einmal die aktuelle Situation in Frankreich an. Wie viele der französischen Atom-Reaktoren sind derzeit abgeschaltet?