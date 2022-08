restrisiko (Ausgabe August 2022)

Die Themen: Die Forderungen nach AKW-Laufzeitverlängerung werden immer penetranter. Begonnen hatte dies bereits im März dieses Jahres... Nun hat das 'Wall Street Journal' aufgedeckt, daß die deutsche Bundesregierung insgeheim bereits den Beschluß gefaßt hat, die Laufzeit der Atomkraftwerke zu verlängern. Mehr hierzu in unserem ersten Beitrag.

Entgegen der seit März hochfrequent verbreiteten Propaganda ist der Krieg in der Ukraine keineswegs ein Argument für die von vielen gewünschte Wiederbelebung der Atomenergie. Im Gegenteil: In der Ukraine zeigt sich besonders deutlich, wie anfällig Atomkraftwerke bei Angriffen mit Raketen und panzerbrechenden Waffen sind. Nun wurde in einem Beitrag am 17. August im Deutschlandfunk verbreitet: "Ein Super-GAU ist auch unter Beschuß unwahrscheinlich." Wir stellen dem die Fakten gegenüber...

Die Anti-AKW-Bewegung lädt zu einer bundesweiten Radtour ein. Am Samstag, 9. Juli begann diese am belgischen AKW Tihange. Am 3. September endet die Radtour mit einer Etappe von Whyl nach Freiburg und einer großen Abschluß-Veranstaltung. Ab 14 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge mit Musik - unter anderem tritt das Basler Sicherheitsorchester auf - mit Kulturprogramm auch für Kinder, mit Snacks und Getränken. ...und - ganz klar: Das Anti-Atom-Fest soll auch dazu dienen, den Widerstand gegen die propagierte AKW-Laufzeitverlängerung wachzurütteln.