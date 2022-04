Rodung in Teilen des Hasdeo Waldes gebilligt

Der Hasdev oder auch Hasdeo-Wald im Bundesstaat Chhattisgarh, im zentralen Indien ist Schauplatz der Klimagerechtigkeitsbewegung Indiens. Die Erweiterung der Mine, über die Radio Dreyeckland bereits berichtete, ist nun genehmigt worden.

Indische Behörden haben zwei riesige Kohle-Projekte auf Adivasi-Land – trotz lautstarker Proteste der indigenen Widerstandsbewegung – gebilligt. Der Wald ist Heimat von 20.000 Adivasi und Leidtragender der Kohle-Pläne der indischen Industrie.

Wir sprachen mit Niklas Ennen von Survival International über aktuelle Entwicklungen zum Lebensraum der indigenen Bevölkerung und den Folgen dieses Rechtsbruchs.

Übersetzung des Gesangs aus dem Hasdeo-Wald:0.01 - 0.07We shall fight !To win!0.08 - 0.11Whose is the jal, jungle, jameen?Ours0.12- 0.16Whose are the trees and forestsOurs !0.17 - 0.21We shall fightTo win!["jal, jungle, jameen" is the key Adivasi saying, which means Water, Forest, Land]