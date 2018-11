Russische Kohle in deutschen Kraftwerken

Die Energie-Abhängigkeit von Russland beschränkt sich nicht nur auf Öl und Gas. Kohle, russische Steinkohl ist ein Exportschlager des riesigen Landes. Verheizt in deutschen Kohlekraftwerken belastet der Energielieferant hier die Luft und in Russland unter harten Bedingungen mit veralteten Methoden gefördert dort die Umwelt.

In München wurde im November 2017 auszusteigen. Allein die Kohleverbrennung im HKW Nord2 erzeugt so viel CO2-Emissionen pro Jahr wie der gesamte PKW- und LKW-Verkehr in München. Nur durch eine vorgezogene Abschaltung kann die Stadt ihre selbstgesteckten Klimaziele überhaupt erreichen.

Vladimir Slivjak, Umweltorganisation EcoDefense (Russland) zu einigen Zusammenhängen über die russische Kohle.

Übersetzung von Sebastian Rötters Urgewalt Berlin